أســــــرة
كره الأصهار يهدد بيت الزوجية
الزوجة مطالبة ببذل مجهود لتغيير صورة شريكها لدى عائلتها غالبا ما تعرف الحياة الزوجية الكثير من التوتر والمشاكل، والتي في كثير من الأحيان يكون سببها تدخل الأهل في أمور تهم الشريكين، و يبدي كل طرف انزعاجه من تدخل عائلة الطرف الآخر، فتكون نتيجة ذلك مواجهة المشاكل. ويقول المختصون في العلاقاتأكمل القراءة »
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