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حفـلات طـلاق بالصحـراء

منذ 3 دقائق
المطلقة تستقبل بالزغاريد والرقص إيذانا بزواج مقبل تختلف وضعية الطلاق من منطقة إلى أخرى، ففي الوقت الذي تعيش فيه المطلقة بمناطق مغربية جحيما لا يطاق، ويتم رفضها من قبل الأهل والجيران والمحيط بصفة عامة، يختلف الوضع بكثير عن تجربة المطلقة بالمناطق الجنوبية الثلاث للمملكة. فأول شيء تقوم به المرأة الصحراويةأكمل القراءة »


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