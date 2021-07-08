الرياضة
العروض تنهال على لاعبي الرجاء
الفريق يصل بنين ويبدأ تحضيراته لنهائي «كاف» بكل أساسييه توصل العديد من لاعبي الرجاء بعروض من فرق خليجية، من بينهم محمد المكعازي وزكرياء الوردي وعبد الإله الحافظي، في أفق التعاقد معهم، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وعرض وكلاء على إدارة الرجاء، مبالغ مالية، من أجل تسريح لاعبين مازالت عقودهم ممتدةأكمل القراءة »
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