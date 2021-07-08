حوادث
اعتقال مسؤول أمني في حالة سكر
ارتكب حادثة سير واشتبك مع أفراد من الشرطة وألحق خسائر بملك الغير أحالت فرقة حوادث السير بأكدال بالرباط، على وكيل الملك، أول أمس (الثلاثاء)، مسؤولا أمنيا يشتغل بالمديرية المركزية للأمن، في حالة اعتقال، بجرائم السكر العلني والسياقة في حالته وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإحداث الضوضاء. وأوضح مصدر «الصباح» أنأكمل القراءة »
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