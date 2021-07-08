مجتمع
أطر ابن سينا تشكو المدير للوزير
يعيش المركب الاستشفائي ابن سينا بالرباط، على صفيح ساخن منذ فترة، خاصة بعد خروج الصراعات الداخلية إلى العلن، بين مسؤولين نقابيين وإدارة المستشفى، حول عدد من الملفات، أبرزها عدم الإفصاح عن أسماء المقيدين في لوائح الترقية، للفترة الممتدة بين 2017 و2020، إضافة إلى ما يصفه فاعلون نقابيون باختلالات توزيع منحأكمل القراءة »
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