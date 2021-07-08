الأولى
مخطط “سري” لتخريب مكتب الكهرباء
عمال الطاقة نبهوا إلى خطورة العودة إلى أسلوب الماضي في تفويت قطاعهم للخواص نبه عمال الطاقة، العاملون في المكتب الوطني للكهرباء، إلى وجود مخطط سري لإعادة إحياء اتفاقية 26 شتنبر 2014، الموقعة أمام الملك بالبيضاء، القاضية بتفويت تدبير توزيع الكهرباء بمحيط البيضاء إلى شركة للتدبير المفوض، وإعادة هيكلة خدمة ومصالحأكمل القراءة »
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