الرياضة
منخرطو الوداد يؤسسون تنسيقية
حدد منخرطو الوداد 16 يوليوز الجاري، موعدا لعقد اجتماع تأسيسي لتنسيقية مهمتها تأطير برلمان الفريق. وعقدت فئة من المنخرطين الجدد بالوداد، الأسبوع الماضي، اجتماعا تحضيريا، استعدادا لإحداث تنسيقية خاصة بهم. وذكر منخرطو الوداد، في بلاغ لهم، أن الاجتماع التحضيري، خصص لإحداث لجنة تحضيرية تتكفل بتهيئة الظروف والشروط اللازمة لتأسيس تنسيقيةأكمل القراءة »
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