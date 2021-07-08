حوادث
مواجهات عنيفة بين دركيين و”مقرقب”
أحالت الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بالهرهورة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، صباح الاثنين الماضي، موقوفا كان في حالة تخدير بجرائم العصيان ورفض الامتثال وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والاعتداء عليهم والتخدير، كما أحالت معه موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صورت مشاهد المواجهات أثناء مطاردة عناصرأكمل القراءة »
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