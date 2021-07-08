الأولى
خبرات على المقاس تربك العدالة بفاس
تعيين خبراء خارج اللوائح وتفصيل تقارير انحيازية لـ”تسمين” التعويضات كشف ملف جنحي يروج حاليا في غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أدرج بجلسة 15 يوليوز الجاري، عن علو كعب خبراء في “تسمين” التعويضات، خارج المبادئ المعمول بها فنيا في إطار المساعدة القضائية، لإحقاق الحقوق، وتصريف العدالة بناء على أدلة ومعطياتأكمل القراءة »
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