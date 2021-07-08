حوادث
ثلاث سنوات لسارق بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق وحكمت عليه بثلاث حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية السرقة الموصوفة وخرق حالة الطوارئ الصحية واستهلاك مادة مخدرة. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية لشرطة الجديدة، أنه تم إيقاف السارق متلبسا بالسرقة مع استعمال العنف والتهديدأكمل القراءة »
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