حوادث
الحبس للص الفيلات بمكناس
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، بتأييد القرار المستأنف في حق ثلاثيني أدين ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، لارتكابه جناية تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة بظروف التعدد والتسلق والكسر. وعن تفاصيل النازلة، بناء على الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامةأكمل القراءة »
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