الرياضة
منتخب الملاكمة يواصل التمرد
تخلف عن رحلة روسيا وأربك البرنامج الإعدادي يواصل منتخب الملاكمة ذكور تمرده على الجامعة الملكية المغربية للعبة، ورفض السفر إلى روسيا، من أجل الدخول في تجمع إعدادي استعدادا للألعاب الأولمبية المقبلة. وعلمت “الصباح”، أن منتخب الملاكمة ذكور لم يسافر رفقة الوفد إلى روسيا، حيث كان مقررا إجراء تجمع إعدادي بخابروفساك،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا