الأولى
العزل لقاضيين
العزل هو العقوبة الأقصى التي أصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شأن قضايا التأديب المحالة عليه، في إطار الدورة الحالية، وهي العقوبة التي خصت قاضيين، من أصل 15 كانوا موضوع متابعات تأديبية، تندرج ضمن الدرجة الثالثة من العقوبات المحددة في شأن الأخطاء التي يرتكبها القضاة. وأدب المجلس 13 قاضيا بعدأكمل القراءة »
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