الصباح الفني
قالوا
الكوشي كتبت الفنانة ليلى الكوشي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا تشغل البال بماضي الزمان، ولا بآتي العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاته، فليس في طبع الليالي الأمان”. الجسمي كتب الفنان الإماراتي حسين الجسمي تدوينة على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، جاء فيها “السعادة معدية”. جنيدي كتب الشاعر والفنانأكمل القراءة »
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