حوادث
إدانة سارق مستودع بأولاد غانم
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم بالسرقة، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد غانم، إثر شكاية تقدم بها فلاح كائن بمركز أولاد عيسى، بعدأكمل القراءة »
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