الرياضة
دعوة لقواسي لمنتخب “فوتصال”
وجهت الإدارة التقنية الوطنية الدعوة إلى عمر لقواسي، لاعب رجاء أكادير لكرة القدم داخل القاعة، الصاعد حديثا للقسم الممتاز، للمشاركة في التجمع الإعدادي الذي يقيمه منتخب أقل من 23 سنة. وتلقت فعاليات رجاء أكادير هذه الدعوة بالكثير من الارتياح، خصوصا أنها تزامنت مع الاحتفالات بالصعود إلى القسم الممتاز. ويعد لقواسي،أكمل القراءة »
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