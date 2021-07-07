الرياضة
فييرا بإنجلترا
اختار كريستال بالاس الإنجليزي، الدولي الفرنسي باتريك فييرا، عميد أرسنال السابق، مدربا للفريق للمواسم الثلاثة المقبلة، خلفا لروي هودسون. واختار فييرا خوض تجربة تدريب أرسنال، بعدما أشرف في وقت سابق على نيس الفرنسي ونيويورك سيتي الأمريكي. ويعتبر فييرا من أساطير المنتخب الفرنسي، الذين حققوا اللقب الفرنسي الأول في كأس العالمأكمل القراءة »
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