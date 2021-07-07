حوادث
النصب باسم “الحريك” إلى أوربا
باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالبيضاء، الخميس الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع جانح متورط في النصب على الراغبين في الهجرة غير الشرعية، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وامتدادات جرائمه، لحصر عدد ضحاياه وشركائه المحتملين. وحسب مصادر “الصباح”، يأتي التحقيق مع الموقوف، بعد أن نجحتأكمل القراءة »
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