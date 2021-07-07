حوار
غزيل: حكومة “بيجيدي” فاشلة
القيادية التجمعية قالت إن سياسة وزراء الصحة تميزت بالعشوائية والترقيع والأحرار سيفوز بالانتخابات قالت الطبيبة حنان غزيل، إن رفع مشاركة النساء في العمل السياسي، سيساهم في تنزيل جيد للمشاريع التنموية، كي يلامسها المواطنون، وإن تحقيق المناصفة سيكون خيارا ديمقراطيا مهما وتطبيقا للدستور. وانتقدت رئيسة منظمة المرأة التجمعية لجهة بني ملالأكمل القراءة »
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