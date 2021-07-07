وطنية
الحليمي يتوقع نموا اقتصاديا بأزيد من 12%
كشف موجز الظرفية الاقتصادية، الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط، عن أرقام غير مسبوقة، أبرزها التوقع بأن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 12,6 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 1+ بالمائة في الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بـ 19,3 بالمائة، وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ 11,7 بالمائة،أكمل القراءة »
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