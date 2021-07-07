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وطنية

الحليمي يتوقع نموا اقتصاديا بأزيد من 12%

منذ 5 دقائق
كشف موجز الظرفية الاقتصادية، الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط، عن أرقام غير مسبوقة، أبرزها التوقع بأن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 12,6 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 1+ بالمائة في الفصل السابق، مدعما بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بـ 19,3 بالمائة، وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ 11,7 بالمائة،أكمل القراءة »


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