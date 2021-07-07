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الأمن يستمع للطيفة رأفت
استمعت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أخيرا، للفنانة لطيفة رأفت، التي وضعت شكاية ضد امرأة تتهمها بسرقة مبيضها، والتخطيط لذلك، رفقة اختصاصيين معروفين، لإنجاب ابنتها الوحيدة، بعدما تجاوزت سن الخمسين. وقالت مصادر مقربة من رأفت، إنه بعد تداول مقاطع فيديو لامرأة وجهت فيها اتهامات مباشرة للفنانة بسرقة مبيضها، اضطرتأكمل القراءة »
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