أســــــرة
تأثير العطور على الصحة النفسية
تتميز العطور بتأثيرات إيجابية كبيرة على الحالة المزاجية والصحة النفسية، إذ تساعد على تقليل الشعور بالغضب، وتحسين النوم، والثقة بالنفس، وتحسين الأداء الجسدي والمعرفي. ولا تكون للرائحة أهمية شخصية حتى ترتبط بشيء له معنى، فمع مواجهتك الأولية برائحة أي عطر، تبدأ في تكوين روابط عصبية تشابك الرائحة مع العواطف، وتتجذرأكمل القراءة »
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