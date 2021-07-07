حوادث
الإشكالات المرتبطة بمهام قضاة تطبيق العقوبات
افتقار قضاة تطبيق العقوبة للوسائل اللوجيستيكية والمادية التي تساعدهم للقيام بمهامهم على أحسن وجه (3/2) بقلم: ميلود ضومير* من بين الإشكالات التي أفرزتها الممارسة التطبيقية والعملية لقضاة تطبيق العقوبة، عدم الإشارة إلى أي مقتضى قانوني يوجب على قاضي تطبيق العقوبات إعلام قاضي الأسرة بأوضاع أطفال السجينات المرافقين لأمهاتهم، رغم ماأكمل القراءة »
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