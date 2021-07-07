حوادث
حريق يأتي على محجز سيارات
ضياع عشرات المركبات وأسئلة كثيرة مطروحة حول تعويض المتضررين شب حريق مهول عشية أول أمس (الاثنين)، بالمحجز الجماعي، الموجود بتراب مقاطعة سيدي عثمان بالبيضاء، خلف أضرارا مادية كبيرة، دون أن يسجل خسائر في الأرواح، واستنفر الوقاية المدنية والأمن الوطني، اللذين حلا بالمكان من أجل السيطرة على الحريق. وحسب معطيات ميدانيةأكمل القراءة »
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