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المغرب في نادي مصنعي اللقاح
الملك يترأس مراسيم توقيع اتفاقيات تصنيع وتعبئة بين الدولة والمجموعة الصيدلية “سينوفارم” فتحت الأدوار الطلائعية للمملكة في المعركة العالمية ضد فيروس كورونا المستجد، الباب أمام المغرب لدخول نادي كبار منتجي اللقاح المضاد لـ”كوفيد 19″، إذ ترأس الملك، أول أمس (الاثنين)، بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيعأكمل القراءة »
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