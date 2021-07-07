حوادث
حجز 354 ألف أورو بميناء طنجة المتوسط
تم تهريبها من قبل سائق شاحنة للنقل الدولي علم لدى المصالح الأمنية بميناء طنجة المتوسط، أن عناصرها المكلفة بالمراقبة بالمحطة البحرية للميناء ذاته، تمكنت، في الساعات الأولى الأسبوع الماضي، خلال عملها الروتيني اليومي، من حجز مبلغ مالي هام من العملة الصعبة قدره 354 ألفا و90 أورو، وضبطته على متن شاحنةأكمل القراءة »
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