أســــــرة
وجه العروس يحدد التسريحة المناسبة
رزق خبير الشعر قال إن شخصيتها تلعب دورا كبيرا في اختيار ما يلائمها تحرص كل عروس، على أن تكون إطلالتها مميزة في “ليلة العمر”، من خلال الاعتماد على مكياج مميز وتسريحة شعر جميلة، إضافة إلى أزياء تناسب قوام جسمها، إلا أنه في الكثير من الأوقات، تقع العروس في بعض الأخطاءأكمل القراءة »
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