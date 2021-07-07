fbpx
أســــــرة

وجه العروس يحدد التسريحة المناسبة

منذ 13 دقيقة
رزق خبير الشعر قال إن شخصيتها تلعب دورا كبيرا في اختيار ما يلائمها تحرص كل عروس، على أن تكون إطلالتها مميزة في “ليلة العمر”، من خلال الاعتماد على مكياج مميز وتسريحة شعر جميلة، إضافة إلى أزياء تناسب قوام جسمها، إلا أنه في الكثير من الأوقات، تقع العروس في بعض الأخطاءأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 دقيقة
زر الذهاب إلى الأعلى