اذاعة وتلفزيون
“نهار العرس” يجمع كوميديين
شريط تلفزيوني جديد من إخراج الناصري لصالح “الأولى” يجمع المخرج المغربي سعيد الناصري، فكاهيين مغاربة في شريط تلفزيوني جديد بعنوان “نهار العرس”، تصور مشاهده في الوقت الراهن في مراكش. وقال الفكاهي رشيد رفيق، والذي يجسد دورا في العمل، إن الفيلم الجديد، والذي يعد من إنتاج القناة “الأولى”، يحمل عنوان “نهارأكمل القراءة »
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