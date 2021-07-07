الرياضة
الصفاء البيضاوي يحتفي بأبطال “الكيك بوكسينغ”
100 مشارك من أندية المحمدية والجديدة والبيضاء بجميع الفئات احتفل عشاق رياضة “الكيك بوكسينغ”، السبت الماضي، بنادي رياض الصفاء ليساسفة بالحي الحسني بالبيضاء بالنجوم الصغار والشباب، بتنظيم دوري الأبطال الذي عرف مشاركة حوالي 100 شاب في مختلف الفئات العمرية. وقال حاتم بنسماعيل، المدير تقني للنادي، في تصريح ل”الصباح”، إن تنظيمأكمل القراءة »
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