الرياضة
ألكنتارا: كرة القدم لم تعد ممتعة
لاعب ليفربول قال إنه بات يكره طريقة اللعب الحالية ويعارض تقنية «الفار» قال الدولي الإسباني ثياغو ألكنتارا، لاعب ليفربول، إن كرة القدم الحالية لم تعد ممتعة، بسبب اختفاء اللعب الجميل. وأضاف ألكنتارا في حوار مع صحيفة «غواردين» البريطانية، أنه يكره طريقة ممارسة كرة القدم في الوقت الحالي لأنها باتت أسرعأكمل القراءة »
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