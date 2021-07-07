حوادث
تفكيك عصابة ابتزاز
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أول أمس (الاثنين)، على النيابة العامة، 13 شخصا أعمارهم بين 27 سنة و58، يشكلون شبكة متخصصة في السرقة والابتزاز والقمار والتهديد، بعد اعتقالهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي). وأوقف المشتبه فيهم الذين أودعوا سجن بوركايز ولهم سوابقأكمل القراءة »
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