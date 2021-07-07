حوادث
طالبة طب حاولت ابتزاز مقاول
حرضت شبابا يعانون ظروفا صعبة للتشكي انتقاما منه ومنحتهم شهادة طبية مزورة قبل افتضاح أمرها إنجاز: حميد الأبيض (فاس) أعمى الطمع والرغبة في الانتقام، بصيرة جمعوية طالبة طب، تواطأت مع صديقها، وسخرا ثلاثة أشخاص يعانون ظروفا اجتماعية صعبة، لابتزاز مقاول اشتكوه لدائرة الأمن القطانين. لم يدريا أن حبل الكذب قصيرأكمل القراءة »
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