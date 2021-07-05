البيضاء-سطات… مجلس الجهة يصادق على عدة مشاريع تنموية

صادق مجلس جهة البيضاء سطات، خلال دورته العادية ليوليوز الجاري، اليوم الإثنين، على سلسلة من المشاريع التنموية ذات البعد السوسيو اقتصادي والثقافي والبيئي.

فخلال هذا الاجتماع، الذي حضره والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، السيد سعيد احميدوش، صادق أعضاء المجلس على كافة النقط المدرجة ضمن جدول أعماله. وهكذا، وافق المجلس على أربع اتفاقيات تعاون وشراكة تخص الدراسات المنجزة لإعداد تشخيص ترابي حول السدود بالجهة في إطار النهوض بالتنمية السياحية القروية. وتهم هذه العملية كل من ضفاف سدود وادي المالح وسيدي سعيد بن معاشو والمسيرة وتامسنا ودورات وكودية الكرن وأمفوت وواد حصار.

وسيتم تطوير مشاريع سياحية بالسدود المعنية على شطرين بحيث يشمل الشطر الأول بناء وتأهيل البنيات التحتية الأساسية للمشاريع السياحية، فيما يهم الشطر الثاني إنجاز مشاريع تكميلية مع مستثمرين خواص. كما خصص المجلس ما قيمته 5 ملايين درهم للمساهمة في إعادة تأهيل وتهيئة السوق الأسبوعي بجماعة الكارة وذلك في إطار آلية تأهيل الأسواق بالعالم القروي.

ورصد المجلس غلافا ماليا يقدر 2,275 مليون درهم، لإحداث وحدة لإنتاج الحليب ومشتقاته لفائدة مجموعة تعاونيات بإقليم سيدي بنور. وتقدر كلفة هذا المشروع بنحو 975ر7 مليون درهم.

من جهة أخرى، صادق المجلس على الرفع من مساهمة الجهة في رأسمال شركة الدار البيضاء للنقل حيث يقدر المبلغ الاجمالي المحول أو الذي سيتم تحويله خلال السنة الجارية ب 686 مليون درهم.

وصادق المجلس على مشروع توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 316 ، في اطار برنامج التنمية الجهوية محور التنقل. وتقدر مساهمة الجهة في كلفة هذا المشروع البالغة قيمته الإجمالية 110 مليون درهم، 40 مليون درهم.

كما تمت المصادقة على مشاريع لدعم التشغيل الذاتي للنساء (برنامج بجنبك) والاشخاص في وضع اعاقة (برنامج بإمكانك) وكذا دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن مشروع “مؤازرة” .

وفي ما يخص المجال الثقافي، جرت المصادقة على اتفاقية يتوخى من ورائها صيانة وتثمين التراث العمراني للدار البيضاء الكبرى على مدى 2021-2025 من خلال تنسيق مختلف المشاريع قيد الانجاز او المبرمجة في هذا المجال من طرف شركة الدار البيضاء للتراث وشركة الدارالبيضاء للتهيئة والوكالة الحضرية للدارالبيضاء.

وفي الشق البيئي، تمت الموافقة على مشروع حماية اقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة في اطار برنامج التنمية الجهوية محور الجاذبية الاجتماعية والثقافية وجودة العيش، وعلى إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بالمنطقة الصناعية (سابينو) التابعة للإقليم.