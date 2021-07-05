الداخلة – وادي الذهب… المصادقة على اتفاقيتي شراكة للربط الكهربائي

صادق مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، بالإجماع، اليوم الاثنين بالداخلة، خلال أعمال دورته العادية لشهر يوليوز الجاري، على اتفاقيتي شراكة للربط بالشبكة الوطنية الكهربائية، بكلفة إجمالية قدرها 225 مليون درهم.

وتهدف الاتفاقيتان اللتان جرت المصادقة عليهما خلال هذه الجلسة، التي ترأسها السيد الخطاط ينجا رئيس المجلس الجهوي، بحضور على الخصوص، والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب السيد لمين بنعمر، إلى تعزيز الربط الكهربائي لعدة مناطق بإقليمي وادي الذهب وأوسرد، وإنشاء شبكة للتوزيع بالكركرات.

وهكذا، ناقش المجلس وصادق على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل إنشاء مركز كهربائي جديد 60/22 بالنقطة الكيلومترية 40 للربط بالشبكة الوطنية الكهربائية بمناطق تابعة لجماعات العركوب وإمليلي وبئر أنزران (إقليم وادي الذهب)، بكلفة مالية بلغت 148 مليون درهم.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد للفترة 2022-2025، إلى المساهمة في توفير الطاقة الكهربائية، خاصة بالمنطقة اللوجستية لميناء الداخلة الأطلسي، باعتبارها ضرورية لإنجاح المشاريع الطموحة المبرمجة، وتوفير الظروف الملائمة لتشجيع واستقطاب الاستثمارات.

كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل مشروع ربط النقطة الحدودية الكركرات بالشبكة الكهربائية لبئر كندوز وإنشاء شبكة التوزيع بالكركرات وتقوية المحطة الحرارية لبئر كندوز، بكلفة مالية قدرها 77 مليون درهم.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي تمتد للفترة 2021-2022، في إطار الدينامية التي تشهدها منطقة الكركرات والإشعاع الوطني والدولي الذي حظيت به، مما حتم ضرورة توفرها على الخدمات والبنيات التحتية لاستقطاب الاستثمارات، لاسيما المنطقة اللوجستيكية بالكركرات.

كما صادقوا على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل إحداث معهد لتكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين في مجال المعادن والجيولوجيا في الداخلة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد محتويات المشروع وطرق تمويله وكيفيات تتبع تنفيذ المشروع، وذلك من أجل تحقيق التكوين للاستجابة لحاجيات سوق الشغل في مجالات، مثل الأبحاث الجيولوجية التطبيقية ومعالجة وتثمين المعادن وإجراءات الصحة والسلامة داخل المنشآت المنجمية وغيرها.

وفي المجال البيئي، ناقش المجلس وصادق على اتفاقية للتعاون والشراكة من أجل حماية التنوع البيولوجي بجهة الداخلة – وادي الذهب، تمتد على ثلاث سنوات (2022-2024)، بكلفة إجمالية قدرها مليون و230 ألف درهم.

وتروم الاتفاقية وضع إطار للتعاون وتفعيل الشراكة بين المجلس الجهوي وجمعية “الطبيعة مبادرة”، تشمل على الخصوص تنظيم دوريات لمراقبة وتتبع أصناف من الحيوانات والمواقع الطبيعية، وتنظيم أيام دراسية حول التنوع البيولوجي والقنص الجائر، والفن الصخري والمعالم الجنائزية وغيرها.

كما صادق المجلس على فتح ترخيص برنامج لتنفيذ عقد برنامج يتعلق بدراسة وبناء وتجهيز واستغلال محطة التطهير السائل للمياه الصناعية في منطقة وحدات تثمين الأسماك السطحية الصغيرة للداخلة.