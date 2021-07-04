الملك يهنئ رئيس بيلاروسيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني للرئيس ألكسندر لوكاشينكو، مشفوعة “بمتمنياتي للشعب البيلاروسي بمزيد النماء والازدهار “.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأجدد الإعراب لفخامتكم عن مدى تقديري للعلاقات الطيبة التي تجمع بين بلدينا، واثقا أنها ستواصل تطورها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.