في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب ما بين 24 و30 يونيو 2021 في أربع نقاط رئيسية :

– سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,24 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,25 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 الى 30 يونيو 2021.

– في 25 يونيو الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب 300,9 مليار درهم، ما يمثل استقرارا من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 3،6 في المائة على أساس سنوي.

– بنك المغرب ضخ ما مجموعه 80 مليار درهم، منها 28,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28,2 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

– على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 8,2 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط.