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ميكروطروطوار
جيل براغماتي “بالنظر إلى الواقع الحالي، يبدو بديهيا أن هناك حاجة إلى تشبيب المشهد السياسي، وإلى انسحاب الوجوه السياسة التي عمر الكثير منها لسنوات طويلة، ما نجم عنه بالتالي، تكرار الوعود والبرامج ذاتها لعقود، وما يفسر، أو على الأقل يبدو واحدا من أسباب عدم تحقق التغيير المنشود. كيف لشيوخ وكهولأكمل القراءة »
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