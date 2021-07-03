الرياضة
غرامة انتقامية أخرى بالبطولة
المولودية يغرم النفاتي 20 مليونا ويمنحه خمسة أيام للاستئناف غرم المولودية الوجدية لاعبه آدم النفاتي 20 مليونا، بعد اتهامه بارتكابه خطأ جسيما، ما استدعى إحالته على اللجنة التأديبية. وأمهلت اللجنة التأديبية النفاتي خسمة أيام لاستئناف القرار المطعون، انطلاقا من تاريخ توصله به، إما عن طريق البريد، أو عن طريق وضعهأكمل القراءة »
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