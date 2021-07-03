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جائزة سنوية لرابطة كاتبات المغرب
تحمل اسم الكاتبة الراحلة “ثريا لهي” وتهم القصة القصيرة والرواية والمسرح أعلنت رابطة كاتبات المغرب، عن إنشاء جائزة الإبداع في مجال الشعر والقصة القصيرة والرواية والمسرح، تحت اسم “جائزة الكاتبة المغاربية”، آملة توسيع آفاقها مستقبلا لتصبح عربية. وقالت الرابطة إن الجائزة سنوية، وتحمل كل دورة اسم إحدى الفاعلات المغاربيات فيأكمل القراءة »
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