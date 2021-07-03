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أفلام مغربية بمهرجان جنوب إفريقيا
اختارت إدارة مهرجان دوربان السينمائي الدولي بجنوب إفريقيا في نسخته الثانية والأربعين، المنظمة من ثاني وعشرين يوليوز الجاري إلى فاتح غشت المقبل، ثلاثة أفلام مغربية للمشاركة في مسابقتها الرسمية. وسيشارك في المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل “زنقة كونتاكت” للمخرج إسماعيل العراقي، و”جرادة مالحة” للمخرج إدريس الروخ، وفي مسابقة الأفلام الوثائقية سيشاركأكمل القراءة »
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