ملف الصباح
برلمان الشباب… صانع رجال الغد
مطالب بإشراك الشباب في تنفيذ مخطط “النموذج التنموي الجديد” لبناء مغرب الغد يشكل برلمان الشباب فضاء لتدرب رجال الغد على العملية الديمقراطية وممارسة السياسة، لمناقشة كل ما يهم الشأن العام لوطنهم. وتعد الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب مبادرة مدنية تسعى إلى إعادة الثقة للشباب المغربي وتحفيزهم، من أجل الاهتمام بالحياة السياسية والنظامأكمل القراءة »
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