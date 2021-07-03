وطنية
قاعدة جديدة لـ “ريان إير” بأكادير
وقع عـادل الفقير، المديــر العــــام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، و”إيدي ويلسون”، المدير التنفيذي لشركة الطيران “ريان إير” بأكادير على اتفاقية شراكة. وأعلنت الشركة عن افتتاح قاعدة جديدة لها بأكادير، بغلاف استثماري يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، ينتظر الشروع في استغلالها في نونبر المقبل، وستحظى الشركة بطائرتين بمطار أكادير المسيرة،أكمل القراءة »
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