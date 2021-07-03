حوادث
الرشوة والابتزاز يطيحان بموظف جماعي
كمين أسقطه في حالة تلبس بحيازة 100 درهم بعد شكاية الضحية أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، أول أمس (الخميس)، بوضع موظف بالجماعة الترابية لخميس متوح، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية تورطه في قضية رشوة قيمتها 100 درهم. وأفادت مصادر «الصباح» أن الموظف الجماعي، البالغ من العمر57 سنة،والمتحدر منأكمل القراءة »
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