الرياضة
منح قياسية تنتظر أبطال الأولمبياد
اللجنة الأولمبية رفعت قيمة الحوافز بحثا عن الميداليات رفعت اللجنة الوطنية الأولمبية منح الرياضيين المتوجين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، باتفاق مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، من أجل تحفيزهم على الصعود إلى منصة التتويج، خلال هذا المحفل العالمي، المقرر إجراؤها في الفترة بين 23 يوليوز الجاري و8 عشت المقبل بطوكيو.أكمل القراءة »
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