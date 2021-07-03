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شهادات
خطب بلا إرادة “يقتصر التشبيب وتبادل المسؤوليات في بلدنا، على الخطب، دون إرادة حقيقية للتغيير وفتح المجال أمام الشباب لتولي المناصب القيادية، على غرار ما يحدث في دول غربية كأمريكا التي استشارت لجنة الأطباء وأوصت على سبيل المثال بحصر ولاية الرئيس في 8 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، باعتبارها المدةأكمل القراءة »
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