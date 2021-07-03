حوادث
5 سنوات لهاتك عرض زوجته
المتهم طلب منها ممارسة الجنس مع غيره أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية هتك العرض باستعمال العنف والضرب والجرح في حق الزوجة. وفي تفاصيل هذهأكمل القراءة »
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