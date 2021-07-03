الرياضة
آسفي يكمل شهرا بدون فوز
بنعمر: التعادل إيجابي والمباريات ضد متذيلي الترتيب صعبة عجز أولمبيك آسفي عن الفوز بميدانه على نهضة الزمامرة وتعادل معه، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول أمس (الخميس)، ضمن الدورة 24 لبطولة القسم الأول. وكان الفريق الدكالي سباقا إلى افتتاح التهديف بواسطة محمد الدويك في الدقيقة 14، قبلأكمل القراءة »
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