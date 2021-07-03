حوادث
شبهة اعتداءات جنسية بمركز للرعاية
اختصاصية نفسية فضحت اختلالات بالجملة بدار لالة أمينة للرعاية الاجتماعية تتوالى أنباء عن وجود اختلالات بالجملة، بدور الرعاية الاجتماعية للأطفال، بجل المدن، ويبدو أنه حان دور فضح اختلالات دار لالة أمينة للرعاية الاجتماعية للأطفال بابن سليمان، بعد مراسلات عدة، تناشد فيها اختصاصية نفسية بالمركز ذاته، الجهات المسؤولة للتدخل لوقف نزيفأكمل القراءة »
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