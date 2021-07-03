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الرياضة

الكعبي ومالانغو لفض الشراكة

منذ ساعتين
يحاول المهاجمان أيوب الكعبي وبين مالانغو، فض الشراكة في ترتيب هدافي البطولة، إذ سيحاول كل منهما التسجيل للانفراد بالصدارة. وسجل كلاهما إلى حدود الجولة 24 من البطولة 14 هدفا، وسيحاولان خلال مباراة اليوم، التهديف، من أجل التربع على صدارة ترتيب الهدافين. يشار إلى جامعة كرة القدم، تخصص عشرة ملايين، منحةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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