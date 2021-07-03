حوادث
مؤاخذة مروج مخدرات
قضت غرفة الجنح الابتدائية التابعة للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أخيرا، بإدانة شخص والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا بعد متابعته من قبل وكيل الملك بالمحكمة نفسها، من أجل جنحة حيازة وترويج المخدرات والسرقة. وأوقفت الضابطة القضائية المتهم الأول وهو متحوز على كمية من مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة. وبعد الاستماع إليه،أكمل القراءة »
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